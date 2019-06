Grandia HD Collection arriverà presto su Nintendo Switch, dettagli all'E3 di Los Angeles

Il publisher GungHo Online Entertainment ha annunciato una serie di novità legate alla serie Grandia, tra cui l'arrivo su Nintendo Switch di Grandia HD Collection, raccolta che include Grandia e Grandia II HD Remaster.

Grandia HD Remaster inoltre arriverà su PC insieme alla collection per Switch, mentre Grandia II Anniversary Edition verrà rinominato Grandia II HD Remaster e presto verrà commercializzata una nuova versione del gioco.

Grandia HD Collection includerà i primi due episodi della serie in versione rimasterizzata con grafica migliorata, supporto per la modalità portatile di Nintendo Switch e sistema di controllo rimappato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con. I due giochi saranno tradotti in giapponese, inglese, francesce e tedesco per quanto riguarda i testi, solo inglese e giapponese per il comparto audio.

Maggiori dettagli su Grandia HD Collection per Nintendo Switch e Grandia HD Remaster e Grandia II HD Remaster verranno dffusi dall'E3 di Los Angeles.