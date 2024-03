Grandia HD Collection verso nuovi orizzonti: è in arrivo su PlayStation e Xbox

Dopo che Grandia HD Collection ha debuttato su PC e Nintendo Switch nell'agosto del 2019, la raccolta comprensiva dei primi due episodi dell'apprezzata serie JRPG si prepara a sbarcare anche su console PlayStation e Xbox.

Attualmente GungHo Online Entertainment non ha ancora annunciato ufficialmente lo sbarco di Grandia HD Collection su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, ma intanto la pagina del gioco è già comparsa sia sul PlayStation Store che sull'Xbox Store confermando di fatto l'uscita della raccolta sulle piattaforme di casa Sony e Microsoft. A mancare per adesso è una data ben definita che dovrebbe comunque essere comunicata da GungHo da un momento all'altro.

Grandia HD Collection racchiude i primi due titoli del brand ideato da Game Arts (mancano all'appello lo spin-off Grandia Xtreme e Grandia III), riproposti con veste grafica aggiornata ma in termini di gameplay e contenuti rimasti invariati rispetto alle versioni originali. All'epoca della loro prima uscita vennero pubblicati su diverse console quali Saturn, Dreamcast e le prime due PlayStation ricevendo una pregevole accoglienza di critica e pubblico.

Dopo l'uscita su PC e Nintendo Switch, lo sbarco di Grandia HD Collection anche su piattaforme PlayStation e Xbox è l'occasione per far riscoprire ancora di più l'apprezzata serie JRPG alle nuove generazioni.