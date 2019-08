Grandia HD Collection su Switch dal 16 agosto, la versione PC arriverà in seguito

Il publisher GungHo Online Entertainment America ha finalmente annunciato la data di lancio di Grandia HD Collection, al cui interno troverete le versioni rimasterizzate dei due capitoli della serie JRPG.

Grandia HD Collection farà il suo debutto ufficiale su Nintendo Switch venerdì 16 agosto, con il titolo che verrà distribuito in formato esclusivamente digitale sull'eShop della console ibrida. Chi vorrà invece rivivere l'esperienza offerta dalla serie ruolistica su PC dovrà attendere ancora, dal momento che non è stata comunicata alcuna novità riguardo all'esordio della Collection sulla piattaforma (il secondo capitolo è però già disponibile su Steam in versione rimasterizzata).

Grandia HD Collection includerà i primi due episodi della serie (Grandia HD Remaster e Grandia II Anniversary Edition) in versione rimasterizzata con grafica migliorata, supporto per la modalità portatile di Nintendo Switch e sistema di controllo rimappato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con. Tra le altre novità tecniche troviamo anche l'interfaccia utente, sprite e texture art maggiormente dettagliati, scene cinematiche arricchite graficamente, e su PC supporto alle risoluzioni widescreen e personalizzate, nonché alle Steam Card, agli Achievement e al setup mouse e tastiera. I due giochi saranno tradotti in inglese, francesce e tedesco per quanto riguarda i testi, solo inglese e giapponese per il comparto audio.