Grasshopper Manufacture 20th parlerà del suo nuovo progetto il 29 marzo

Il prossimo numero della nota rivista giapponese Famitsu tratterà di, la software house capitana da, conosciuto ai più come Suda 51.

Il magazine riserverà grande spazio alla casa autrice di No More Heroes e condurrà un'intervista esclusiva a Suda 51, il quale avrebbe già promesso di rivelare "informazioni attese da molto tempo" riguardanti il suo prossimo progetto. Il tutto sarà rivelato pubblicamente giovedì 29 marzo.

Ricordiamo che Grasshopper Manufacture 20th è attualmente impegnata nello sviluppo di Travis Strikes Again: No More Heroes, atteso in esclusiva per Nintendo Switch. A questo punto non ci rimane che attendere maggiori dettagli, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi i futuri aggiornamenti.