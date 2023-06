Grassopher Manifacture prepara un annuncio per il 15 giugno: parte il countdown

Grassopher Manifacture, compagnia di sviluppo guidata dall'istrionico Suda51 e nota per titoli come Killer is Dead, No More Heroes e Let it Die, ha confermato che il 15 giugno farà un nuovo annuncio. Probabilmente ci sarà il reveal del prossimo gioco dello studio, ma i dettagli scarseggiano al momento.

Grassopher Manifacture ha avviato un conto alla rovescia che inizialmente prevedeva di arrivare fino al 10 giugno. Tuttavia, come notato dall'utente di Twitter Knoebel, il countdown sembra essere stato aggiornato e ora fissa l'appuntamento al 15 giugno, alle ore 06:00 italiane. L'annuncio è anticipato sulle pagine ufficiali di Grassopher Manifacture, che ci anticipa che "Qualcosa sta per succedere", in occasione del 25esimo anniversario dello studio di Suda 51.

Il conto alla rovescia non sembra coincidere con nessuna delle numerose presentazioni che si terranno nei prossimi giorni, se non il RGG Summit Summer 2023, una evento tenuto da Yakuza Ryu Ga Gotoku Studio, che inizierà un'ora prima della fine del countdown.

Grasshopper Manufacture è stato acquisito dall'editore cinese NetEase nell'ottobre 2021, ma da allora non ha pubblicato nuovi giochi. L'ultimo titolo dello studio è stato No More Heroes III, arrivato su Switch nell'agosto 2021 prima di essere distribuito anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nell'ottobre 2022. A maggio dello scorso anno, il fondatore di Grasshopper Suda51 aveva dichiarato di voler mostrare il prossimo gioco dello studio entro la fine del 2022, ma non ha escluso che il progetto potesse essere mostrato solo durante l'anno successivo: che sia finalmente giunta l'ora di scoprire il nuovo progetto firmato dall'autore di No More Heroes?