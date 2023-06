Grassopher Manifacture: Suda 51 mostra un teaser del suo nuovo gioco, a modo suo

In chiusura dell'evento celebrativo che Grassopher Manifacture ha tenuto come parte delle celebrazioni del suo venticinquesimo anniversario, Suda 51 ha mostrato, un po' a modo suo, un teaser del suo nuovo progetto videoludico.

Con l'intento di concludere la trasmissione celebrativa, i membri di Grassopher hanno "casualmente" fatto visita a Suda 51, proprio mentre l'istrionico director nipponico era impegnato a testare il suo nuovo gioco. Colto con le mani nel sacco, l'autore di No More Heroes 3 si è frapposto fra sé e lo schermo per occultare la vista, ma qualche indizio è saltato fuori ugualmente.

Come potete osservare tramite il filmato riportato in cima alla notizia, Suda mette rapidamente in pausa il gioco e impacciatamente si alza per nascondere il personaggio già sfocato che appare al centro della schermata di pausa. Tuttavia possiamo osservare le sezioni dell'interfaccia dedicata a Salute, Sangue, Emerald Flowsion, Arma n. 1 (Spazer), Arma n. 2 (Brynhildr), mappatura dei pulsanti abilità, 15 slot per oggetti, oltre alla presenza di un pulsante (X) per accedere alla modalità foto. Inizialmente possiamo anche scorgere un'ambientazione del gioco, una zona forestale abbellita da un cielo notturno sullo sfondo.

Al momento è tutto ciò che sappiamo al riguardo, e dovremo necessariamente attendere che Suda 51 ci conceda un reveal vero e proprio del titolo.