Gravel: annunciati i contenuti del pre-order con un nuovo trailer

ha annunciato i contenuti del pre-order di, nuovo racing game off-road in arrivo il 27 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tra i veicoli che si aggiungono al parco vetture segnaliamo lae la

Con il pre-order, disponibile tra qualche settimana sugli store digitali e presso i rivenditori autorizzati, si avrà la possibilità esclusiva di ottenere gratuitamente il DLC Porsche Rallye Pack, che include la Porsche 924 GTS Rallye, due livree ufficiali tratte dagli eventi del 1981 e del 1982, la Porsche 959 Rallye e la livrea ufficiale del 1986.

Il Porsche Rallye Pack punta a offrire a tutti gli appassionati di Porsche l’opportunità di guidare la propria auto sportiva preferita nei luoghi più selvaggi del mondo: la 924 GTS e la 959 Rallye, infatti, si uniranno alla 911 RSR Rallye e alla Cayenne Transsyberia, già disponibili nel gioco. Le due auto incluse nel DLC non solo sono tra le auto sportive più conosciute di tutti i tempi, ma hanno anche lasciato il segno nel mondo del Rally, guidate dai più leggendari piloti durante gare memorabili.



La Porsche 924 GTS ha fatto la storia nel 1981, quando durante il campionato di Rally tedesco la leggenda Walter Röhrl ha fatto la sua apparizione proprio su una Porsche 924 GTS, guadagnando un secondo posto nella primissima gara con questa vettura.



La Porsche 959, prodotta nel 1986, fu l'auto più tecnologica dei suoi tempi. Per mettere alla prova la tecnologia all’avanguardia, l’auto ha partecipato alla competizione di rally più del difficile e iconica del mondo: la Parigi-Dakar, famosa gara automobilistica che, partendo da Parigi, attraversa il deserto e la savana africana per 13.800 chilometri. La 959 a trazione integrale ha affrontato senza difficoltà le condizioni meteorologiche avverse, conquistando due terzi del podio con René Metge e Dominique Lemoyne al primo posto, seguiti da Jacky Ickx e Claude Brasseur al secondo. Persino un terzo veicolo 959, pensato per una funzione supporto, ha concluso la gara al sesto posto.



Gravel, il nuovo titolo firmato Milestone che celebra le corse fuoristrada in puro stile arcade, promette ancora più divertimento con ulteriori contenuti aggiuntivi: il DLC Porsche Rallye Pack farà infatti parte del Season Pass, ideato per portare i giocatori in luoghi esotici, correndo con i veicoli più veloci mai creati. Ricordiamo che il debutto di Gravel è previsto per il 27 febbraio 2018 su PS4, Xbox One, e PC.