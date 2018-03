Gravel: annunciato il DLC Ice & Fire e il piano di pubblicazione dei prossimi contenuti

Milestone annuncia oggi l'uscita del nuovo DLC, l’ultima corsa estrema targata Gravel che sarà disponibile a partire dal 28 Marzo 2018 e svela tutti i contenuti in arrivo nelle prossime settimane.

Gravel Channel approda tra i ghiacci della gelida e suggestiva Islanda, dove ha organizzato un nuovo episodio di Off-road Masters, A race of Ice and Fire, e nuovi eventi carriera che porteranno il videogiocatore a sfidare i propri limiti.

Una nuova mappa Cross Country e ben 10 nuove piste check point in cui competere, ambientate in tre scenari davvero mozzafiato. Dalla fredda spiaggia, passando per le pendici di un vulcano attivo, si avrà la possibilità di spingersi fino alle cime più impervie, tra la neve e il ghiaccio, illuminati dalla magia dei colori dell’aurora boreale che renderà ogni competizione indimenticabile. IL DLC Ice and Fire permetterà inoltre di gareggiare in capture the flag e in kings’run in una nuova Arena in modalità Multiplayer. Ice and Fire è disponibile a partire dal 28 Marzo su PS4, Xbox One e Windows PC al prezzo di 9,99€ ed è incluso nel Season Pass.