Gravel: disponibile ora il nuovo DLC King of Buggies

È tempo di andare fuori strada ancora una volta con un DLC nuovo di zecca di Gravel, King Of Buggies, disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come parte del Season Pass o acquistabile separatamente.

I temerari Buggies, i veicoli fuoristrada per eccellenza, si uniscono alla gara con il loro assetto agile e veloce. Per l'occasione, Gravel Channel ora include un nuovo episodio Off-Road Masters, dove puoi testare di persona 5 nuovi veicoli:KTM AX, Can-Am BRP Maverick X3, Polaris RZR XP 4 Turbo EPS, Predator X-18s e Buckshot X2.

King Of Buggies, incluso nel Season Pass di Gravel, è disponibile anche singolarmente al prezzo di 5,99€ su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.