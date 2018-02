Gravel di Milestone è disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

annuncia cheè disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gravel promette di soddisfare tutti i palati degli appassionati: caratterizzato da un incredibile varietà di contenuti, i giocatori sono chiamati a lanciarsi in sfide senza esclusioni di colpi su oltre 50 tracciati, scegliendo tra numerosi veicoli.

4 discipline in cui competere: Cross Country, Wild Rush, Speed Cross, Stadi, immersi in location suggestive e selvagge. Il nuovo racing game omaggia lo stile arcade con un gameplay divertente e soprattutto immediato in cui l’attenzione è focalizzata sull’accessibilità sin dalla prima gara, all’interno di un format totalmente nuovo. I giocatori, sono trascinati in un vero e proprio show televisivo: Off-Road Master in onda sulla Web TV Gravel Channel e chiamati a darsi battaglia in ben 60 gare, capaci di rendere ogni competizione unica ed accattivante.

La Standard Edition di Gravel è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 69.99€, e a 49,99€ per PC. A partire da oggi, saranno inoltre disponibili su console il Season Pass, comprensivo di 5 esclusivi DLC a 24,99€ e la Special Edition (include il gioco completo e il Season Pass) in vendita a 89,99€.

Durante la settimana di lancio verrà pubblicata anche una demo free-to-play per tutte le piattaforme: i fan delle avventure più hardcore sulle quattro ruote potranno lanciarsi in corse sfrenate a tutta velocità sulle strade più impervie del Monte Bianco, una delle piste più suggestive delle Wild Rush, scegliendo tra modelli iconici come la Toyota Celica e la Lancia Delta Integrale o le più moderne Mini X-Raid All4 Racing e la Mitsubishi ASX.