Gravel: nuovo ideo gameplay sul Monte Bianco per la modalità Wild Rush

ha pubblicato un nuovo video gameplay di, nuova IP dello studio italiano interamente dedicata al mondo delle corse off-road in arrivo a febbraio, in cui possiamo osservare un'adrenalinica gara sul

Per la precisione, il filmato che trovate in apertura di notizia ci mostra una competizione Wild Rush, una delle quattro discipline presenti nel gioco assieme a Cross Country, Stadium Circuit e Speed Cross. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Gravel sarà disponibile su Xbox One, PC e Playstation 4 a partire dal prossimo 27 febbraio. Il gioco includerà ben 50 circuiti suddivisi in 16 ambientazioni, oltre a una modalità Carriera in cui dovremo diventare i campioni delle 4 discipline e successivamente della Final League affrontando il campione assoluto Sean Walker.