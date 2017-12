Gravel: il nuovo video gameplay ci mostra una gara Wild Rush in Namibia

ha quest'oggi pubblicato un video gameplay inedito di, nuova IP della software house italiana dedicata al mondo delle corse off-road, in cui possiamo osservare una gara della disciplinadisputata in Namibia.

Il gioco offrirà 50 circuiti distribuiti all'interno di 16 ambientazioni differenti, una delle quali sarà proprio la Namibia. Wild Rush sarà una delle 4 discipline disponibili, assieme a Stadium Circuit, Speed Cross e Cross Country. Gravel includerà una modalità carriera in cui dovremo far crescere la nostra reputazione vincendo gare allo scopo di affrontare gli Off-Road Master delle rispettive categorie, nel caso delle Wild Rush il nostro avversario finale sarà Ryan Carter. Dopo aver dimostrato le nostre capacità nelle 4 discipline, avremo accesso alla Final League, dove ad aspettarci ci sarà il campione assoluto Sean Walker. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori che Gravel sarà disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One a partire dal 27 febbraio 2018.