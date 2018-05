Gravel: è ora disponibile il DLC Armored Operation, include veicoli di tipo militare

Gli italiani di Milestone hanno appena annunciato la pubblicazione di un nuovo DLC per Gravel, titolo automobilistico off-road lanciato lo scorso mese di febbraio.

Si intitola Armored Operation e include una selezione di veicoli ti tipo militare, adattati per gareggiare e completi di armi. Per l'occasione, è anche stato aggiunto un nuovo episodio di Off-road Master nel quale è possibile gareggiare usando questi veicoli originalissimi e molto spettacolari. Ecco quali sono:

BC SXOR

Humvee M1025

Growler M1161 LSV

Toyo Tires Toyo Ferret

Tomcar Military

Il DLC Armored Operation può essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass. Tutti gli altri giocatori, invece, possono acquistarlo al prezzo di 5,99 euro. Potete ammirare i nuovi veicoli in azione nel trailer condiviso in apertura di notizia, mentre in calce trovate una galleria di screenshot. Cosa ve ne pare? Acquisterete questo DLC?

Vi ricordiamo che Gravel può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete indecisi sull'acquisto, segnaliamo che è possibile scaricare una versione dimostrativa attraverso le piattaforme digitali di riferimento. Da quanto è stato lanciato, l'esperienza di gioco si è arricchita anche con altri DLC, come Ice & Fire e King of Buggies.