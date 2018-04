Gravel: pubblicato un nuovo trailer dedicato alle modalità multiplayer online

Quest'oggiha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Gravel , l'ultimo corsistico off-road della casa milanese pubblicato nel corso del mese di febbraio.

Il filmato è interamente dedicato alle modalità multiplayer online offerte dal titolo. I videogiocatori possono scegliere tra Capture the Flag, dove sono chiamati ad essere i più veloci nel rubare la bandiera agli avversari, e King Run, dove devono conquistare la corona e difenderla il più a lungo possibile per diventare Re. Trovate il filmato in cima a questa notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Gravel è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dallo scorso 27 febbraio. Se avete ancora dei dubbi sull'acquisto, segnaliamo che è possibile scaricare una demo dagli store di riferimento. La versione di prova include due circuiti Wild Rush e quattro veicoli (Mini X-Raid All4 Racing, Mitsubishi ASX, Toyota Celica e Lancia Delta Integrale). Dal 28 marzo è invece disponibile il primo DLC Ice & Fire, che aggiunge l'Islanda tra le location, con una nuova mappa Cross Country e ben 10 nuove piste check point.