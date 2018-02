Gravel supporterà l'High Dynamic Range, ma non su Xbox One X

Nel corso di una recente intervista concessa alla testata di Wccftech ha rivelato nuove informazioni riguardanti il comparto tecnico di, nuovo titolo dedicato alle corse automobilistiche off-road sviluppato in

Nello specifico, si è parlato di supporto alle consolde mid-generation, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Come confermato da Andrea Loiudice, marketing manager di Milestone, Gravel presenterà sostanzialmente le stesse feature grafiche su entrambe le piattaforme: risoluzione 4K, effetti visivi migliorati, qualità delle texture superiore, e 30fps. Su PS4 e PS4 Pro il gioco presenterà anche l'HDR, a differenza di Xbox One X: al momento degli inizi dello sviluppo del gioco, tale feature non era supportata dall'Unreal Engine 4 sulla console Microsoft, motivo per il quale - dichiarano gli sviluppatori - non è stato possibile implementarla in questa versione del titolo.

Un motivo simile giustifica l'assenza di un'edizione Switch del gioco: la console non era ancora sul mercato quando lo sviluppo di Gravel è iniziato, ed una versione per l'ibrida di Nintendo avrebbe richiesto un restart dei lavori che Milestone non si è potuta permettere.

Gravel uscirà il 27 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. Recentemente sono stati annunciati i bonus pre-order e i requisiti per la versione PC. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.