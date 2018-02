Gravel: svelati i requisiti minimi e consigliati della versione PC

ha svelato i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Gravel , nuovo gioco di corse off-road degli italiani diche utilizza il motore grafico

Ecco a voi:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-Bit o successivi

Processore: Intel Core i5-2500, AMD FX-8100 o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 con 2 GB VRAM o più | AMD Radeon HD 7950 con 2 GB VRAM o più

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64-Bit o successivi

Processore: Intel Core i7-2600, AMD FX-8350 o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 con 4 GB VRAM o più | AMD Radeon R9 380 con 4 GB VRAM o più

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Cosa ne pensate? I vostri PC sono pronti ad accoglierlo? I requisiti paiono abbastanza abbordabili, ad eccezione dei 16GB di RAM richiesti dalla configurazione consigliata. Si tratta, in ogni caso, di richieste in linea con quelle della maggior parte dei giochi di ultima generazione.

Gravel è atteso per il 27 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente Milestone ha annunciato i contenuti esclusivi per il pre-order, che includono la Porsche 924 GTS Rallye e la Porsche 959 Rallye, e ha presentato in video la modalità carriera che verrà proposta nel prodotto finale.