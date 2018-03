Gravel: i voti delle prime recensioni della stampa internazionale

Sono arrivate in queste ore le prime recensioni dida parte della stampa internazional, la quale ha accolto in genere positivamente il nuovo racing game di, senza mancare però di mettere in evidenza alcuni difetti strutturali, tecnici e contenutistici.

Nel momento in cui scriviamo, tra i primi voti della stampa estera troviamo quelli di Push Square (7/10), PlayStation LifeStyle (7/10), DualShockers (6.5/10), Hardcore Gamer (6/10), The Sixth Axis (6/10).

Il Metascore su Metacritic è pari a 7/10 per la versione PlayStation 4, l'unica testata approfonditamente dalla stampa. Di Gravel, il nostro Mario Marino dice: "Gravel segna il ritorno di Milestone agli arcade su quattro ruote. Dopo anni di lavoro spesi nel mondo del motociclismo, lo studio milanese decide di ritornare alle automobili lanciandosi nel fango a velocità sconsiderata. Gravel vuole essere il seguito spirituale di Screamer, produzione dei primi anni ’90 ricordata ancora con affetto per l’immediatezza del sistema di gioco."