Graven: 3D Realms svela il sequel spirituale di Hexen 2 per PC e console

I vertici di 3D Realms presentano ufficialmente Graven, il nuovo gioco di ruolo a tema dark fantasy sviluppato da Slipgate Ironworks e previsto al lancio nel 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Con Graven, la software house danese fondata da Frederik Schreiber proverà a pizzicare le corde della nostalgia degli appassionati di sparatutto e action fantasy di fine anni '90 (dopo averlo già fatto con Kingpin Reloaded) promuovendo questo gioco come l'autentico successore spirituale di Hexen 2.

Il protagonista di questa nuova avventura ruolistica sarà un prete caduto in disgrazia e costretto a lasciare il suo villaggio natale per cercare la redenzione andando a caccia di mostri e demoni d'ogni sorta. Per portare a termine la sua missione, il nostro alter-ego potrà attingere alla sua incrollabile fede e, soprattutto, a un ventaglio di armi e incantesimi potenziabili che vanterà oltre trenta diverse tipologie di equipaggiamenti.

Tra un combattimento e l'altro potremo anche imbatterci in enigmi ambientali e missioni secondarie affidateci dagli abitanti dei villaggi medievali che imperlano il mondo di gioco. L'intera esperienza narrativa potrà essere condivisa insieme ai propri amici in una modalità cooperativa da fruire sia a schermo condiviso che in multiplayer online.

Quanto alla grafica e al comparto tecnico, Schreiber spiega che "Graven è il gioco che avevamo sempre sognato. Che aspetto avrebbe avuto il successore spirituale di una serie dark fantasy come Hexen se fosse stato realizzato nel 1998 con l'originale Unreal Engine?". In cima e in calce alla notizia trovate il video di presentazione e le prime immagini di Graven.