Graveyard Shift: fantasmi da legare nell'horror iperrealistico su Unreal Engine 5

Dopo aver varcato la frontiera del realismo con il remake fan made di Red Dead Revolver ed essersi cimentato in tante altre tech demo su Unreal Engine 5, lo youtuber TeaserPlay si unisce al team di DarkPhobia Games per annunciare Graveyard Shift, un'avventura horror in sviluppo su UE5.

Il protagonista di questa nuova esperienza a tinte oscure da vivere rigorosamente in prima persona è il custode di un cimitero: sin dalla prima notte di lavoro, il nostro alter-ego dovrà fare i conti con suoni inquietanti, agghiaccianti scricchiolii provenienti dalle lapidi e figure evanescenti desiderose di attenzioni. Il nostro compito sarà perciò quello di condividere il terrore provato dal protagonista e superarlo per scoprire chi, o cosa, tenta di mettersi in contatto dall'aldilà per trasmetterci un messaggio importante.

La notte interminabile vissuta dal protagonista di Graveyard Shift sarà quindi piena di colpi di scena e tuffi al cuore, con tanti segreti da scoprire e ambientazioni piene di oggetti ed elementi di interazione. Per quanto concerne il comparto grafico, vi basta dare un'occhiata al video di presentazione del nuovo progetto firmato da TeaserPlay per intuire la bontà del lavoro svolto dai ragazzi degli studi DarkPhobia per erigere l'impalcatura tecnica (e si spera anche ludica e narrativa) di questa esperienza horror di stampo realistico.

I cancelli del cimitero di Graveyward Shift apriranno 'prossimamente' su PC. In calce e in cima alla notizia trovate il trailer e le immagini del nuovo horror di TeaserPlay, fateci sapere che consa ne pensate al riguardo. Nel caso ve lo foste perso, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sui migliori giochi horror su Unreal Engine 5 da tenere d'occhio, da Silent Hill 2 Remake a Level Zero passando per Paranormal Tales.