Gravi problemi per The Callisto Protocol su PC: boom di recensioni negative su Steam

Dopo una lunga attesa, The Callisto Protocol ha compiuto il suo debutto sul mercato, disponibile nelle versioni per PC e console PlayStation e Xbox. Il debutto dell'opera targata Striking Distance Studios non sembra però essere andato al meglio, quantomeno nella versione PC.

Sembra infatti che in quest'ultimo caso ci siano numerose problematiche di natura tecnica che di fatto impedirebbero ai giocatori di potersi godere in maniera adeguata il nuovo survival horror. La gravità degli inconvenienti tecnici è tale che gli utenti su Steam hanno manifestato la loro insoddisfazione per la resa dell'edizione PC inondandola di recensioni negative: nel momento in cui scriviamo, infatti, solamente il 26% delle valutazioni sono favorevoli, sommerse però da un'ondata di giudizi opposti che fanno emergere problematiche multiple.

In molti segnalano continui fenomeni di stuttering, rallentamenti costanti anche su PC di alta fascia ed un Ray Tracing mal implementato che porta a scatti frequenti e fastidiosi. Alcuni affermano inoltre che l'opera presenta prestazioni insufficienti anche disattivando il supporto all'RTX, e c'è chi non riesce a giocare adeguatamente con un'RTX 3080 pur impostando al minimo i setting. Diversi utenti suggeriscono dunque di non procedere con l'acquisto del gioco su Steam dato lo stato in cui attualmente versa, mentre altri si stanno già mobilitando per chiedere i rimobrsi.

Doccia molto fredda dunque per il gioco su PC, a cui si aggiungono tra l'altro i voti non stellari di The Callisto Protocol da parte della critica. In attesa di capire come si muoveranno gli sviluppatori per risolvere i numerosi problemi segnalati, potete intanto leggere la nostra recensione di The Callisto Protocol, basata sulla versione PlayStation 5, così da scoprirne nel dettaglio tutti i pregi ed i difetti.