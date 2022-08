Gravity Circuit: l'avventura in stile Mega Man si presenta in video alla Gamescom

A margine dei Gamescom Awards 2022, i ragazzi di Domesticated Ant Games hanno "sparato gli ultimi fuochi" della kermesse videoludica di Colonia presentando Gravity Circuit, un interessante action platform in pixel art che trae forte ispirazione da Mega Man.

L'ultimo progetto edito da PID Games si rifà alla nobile tradizione delle avventure a scorrimenti degli anni '80 e dei primi anni '90 per calare gli appassionati del genere nei panni di Kal, l'unico cyber-guerriero dei Guardian Cops incaricati di proteggere i robot senzienti di un mondo post-apocalittico dalla minaccia incombente della Virus Army.

Nei panni (o meglio, nella lamiera) di questo eroe dovremo infiltrarci tra le linee nemiche e dare la caccia ai 12 luogotenenti del comandante supremo dell'esercito invasore: proprio come in Mega Man, starà al giocatore decidere l'ordine dei livelli da affrontare, scegliendo così quali potenziamenti sbloccare in funzione delle successive battaglie da combattere contro gli sgherri della Virus Army.

Nei 12 scenari che andranno a comporre la campagna principale di Gravity Circuit sarà possibile rintracciare anche dei civili che, una volta salvati, daranno accesso a ulteriori abilità che si riveleranno particolarmente utili nel superare le sezioni platform più impegnative e gli scontri con i boss.

Il lancio di Gravity Circuit è previsto nei prossimi mesi su PC: su Steam è possibile scaricare gratuitamente la Demo (trovate il link in calce alla notizia). Qualora ve li foste persi, qui trovate gli artwork di un anime mai prodotto di Mega Man.