Gravity Rush 2: la chiusura dei server è stata rimandata a luglio

Tramite una notifica in-game,hanno annunciato che la chiusura dell'infrastruttura online diè stata rimandata di qualche mese rispetto alla data precedentemente comunicata.

I server del gioco non chiuderanno più il 19 gennaio come inizialmente previsto, lo shutdown è ora programmato per il 18 luglio. Una proroga di sei mesi che farà certamente contenti i giocatori della community, i quali hanno chiesto ripetutamente di mantenere i server attivi.

Gravity Rush 2 è stato pubblicato a gennaio 2018 in Europa, il gioco ha riscosso un discreto successo di critica e pubblico, pur registrando vendite piuttosto tiepide se rapportate a quelle di altre esclusive Sony per PlayStation 4.