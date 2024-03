Gravity Rush 2 Remastered esiste ed esce quest'anno per un leaker

Secondo il leaker che per primo ha svelato l'esistenza del film di Gravity Rush, Sony sarebbe anche al lavoro sulla versione rimasterizzata di Gravity Rush 2, in uscita su PlayStation 5 e PC quest'anno.

Secondo quanto riportato dalla fonte, notizie concrete su Gravity Rush 2 Remastered arriveranno a maggio (magari durante il PlayStation Showcase, aggiungiamo noi?) con l'uscita del gioco indicativamente prevista verso la fine dell'estate inizialmente solo su PS5 e in seguito anche su PC.

Gravity Rush 2 Remastered avrà la Photo Mode inoltre viene svelato che i contenuti online potranno essere sbloccati tramite una nuova missione secondaria. Al momento nulla di quanto riportato è stato confermato, tuttavia il fatto che qualcuno sia al lavoro sul film di Gravity Rush farebbe pensare effettivamente ad un rilancio dell'IP anche per quanto riguarda i videogiochi.

La storia di Gravity Rush è purtroppo molto breve: il gioco nasce come esclusiva per PlayStation Vita per poi arrivare su PS4 in versione rimasterizzata. Il sequel esce nel 2017 (qui la nostra recensione di Gravity Rush 2) su PlayStation 4 ma riscuote un tiepido successo e Sony decide di interrompere definitivamente il franchise, complici anche i cambiamenti in corso presso Japan Studio.

Se quanto riportato corrisponde al vero, non dovremo attendere troppo prima di saperne di più sul ritorno di Gravity Rush.