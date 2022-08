Gravity Rush diventa un film! L'esclusiva PlayStation risorge sul grande schermo

In base alle informazioni raccolte e condivise dai giornalisti di Deadline, i vertici di Scott Free Productions avrebbero raggiunto un accordo con Sony per la realizzazione di un adattamento cinematografico di Gravity Rush, la celebre serie di videogiochi in esclusiva PlayStation.

Il progetto di Scott Free Productions, stando a quanto sostenuto da Deadline, andrà a riallacciarsi agli eventi vissuti da Kat nella gemma open world lanciata dal Team Siren su PS Vita e successivamente su PlayStation 4, dapprima con una versione rimasterizzata e in seguito con Gravity Rush 2.

Il film di Gravity Rush dovrebbe essere diretto da Anna Maestro (Secret Society of Second-Born Royals), con una sceneggiatura scritta da Emily Jerome (Panopticon): a detta della redazione di Deadline, non è ancora chiaro se Sony produrrà direttamente il titolo attraverso la branca dei PlayStation Productions. Quanto al film, non sappiamo se la sceneggiatura si rifarà solo agli eventi nel titolo originario o se, al contrario, ci sarà spazio anche per la favola interattiva vissuta da Kat in Gravity Rush 2.

Nella speranza di ricevere al più presto un chiarimento da parte dei diretti interessati, vi lasciamo in compagnia del teaser in italiano della serie TV di The Last of Us.