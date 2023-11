Gray Zone Warfare: come COD e Escape from Tarkov, con il graficone in Unreal Engine 5

Sono sempre più numerosi i giochi il cui debutto è previsto entro la fine del prossimo anno. Ad aggiungersi alla già ricca lista è Gray Zone Warfare, uno sparatutto in soggettiva che punta a conquistare il pubblico di videogiocatori più hardcore. Scopriamo tutti i dettagli su questo interessante progetto.

Dal mobile con furore

Prima di approfondire quelle che sono le principali caratteristiche di Gray Zone Warfare, è d’uopo spendere un paio di parole sul team di sviluppo. Il motivo per cui il titolo merita attenzione è da ricercare proprio nei suoi creatori, che fino ad oggi hanno lavorato a un buon numero di produzioni approdate in ambito mobile. Stiamo parlando di Madfinger Games, autori della serie Shadowgun e dei due Dead Trigger, FPS gratis che hanno riscosso un certo successo fra i possessori di smartphone e tablet qualche anno fa, in un'epoca in cui i videogiochi mobile tendevano ad essere molto più semplici e non provavano ad imitare quelli presenti sugli schermi di PC e console. Si tratta quindi di un test importante per lo studio, che per la prima volta si dedica ad una produzione maggiore il cui esito potrebbe significare molto per il suo futuro.

Un’isola misteriosa e tre PMC

Come spesso accade a produzioni di questo tipo, Gray Zone Warfare non pone i giocatori nel bel mezzo di un conflitto senza dargli troppe spiegazioni, poiché vi è una certa cura nel contestualizzare le immagini a schermo. Tutto ruota intorno alla Repubblica Democratica di Lamang, un’isola situata nel Sud-Est asiatico sulla quale si è verificato un evento misterioso che ha costretto le Nazioni Unite a liberarla dai civili e a metterla in quarantena. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi, poiché per contro di tre diverse compagnie militari private, ovviamente in contrapposizione fra loro, dovremo volare verso l’isola ed esplorarla per saccheggiare il saccheggiabile ed eliminare eventuali oppositori. Sembrerebbe che non vi sia solo una lore, ma anche una storia vera e propria che verrà raccontata attraverso il completamento di missioni ed altre attività da svolgere in giro per l’enorme mondo di gioco, visto che si parla di una mappa la cui estensione si aggira sui 42 chilometri quadrati. Per quello che riguarda invece l’estetica dell’isola, questa dovrebbe essere ispirata ai paesaggi naturali del Laos.

Realismo estremo

Sebbene non abbiano utilizzato etichette per definire il loro prodotto e lo definiscano in maniera generica come uno shooter tattico, è sufficiente leggere qualche dettaglio sul gameplay di Gray Zone Warfare per comprendere che si tratti di un extraction shooter fortemente ispirato ad Escape From Tarkov, che però non rinuncia a qualche elemento della modalità DMZ di Call of Duty Warzone. Il motivo per cui viene subito in mente l’FPS firmato Battlestate Games è la volontà di creare un prodotto che punta al realismo estremo. Proprio come Tarkov, sembrerebbe che Gray Zone Warfare sia uno di quei giochi che non perdonano il minimo errore e chi si appresta ad esplorare l’isola deve prestare la massima attenzione ad ogni singolo passo, poiché potrebbe essere l’ultimo. Oltre ai giocatori in carne ed ossa che potrebbero nascondersi dietro ad un cespuglio per eliminarci e sottrarci tutto il loot, a rappresentare un pericolo sono anche i nemici controllati dall’intelligenza artificiale, i quali saranno probabilmente a guardia dei vari punti d’interesse e terranno d’occhio i contenitori con il bottino più prezioso. Sembra quindi che riuscire a riempire lo zaino e richiamare un elicottero per l’estrazione come nello sparatutto Activision sia un’impresa piuttosto complicata, che richiede nervi saldi e riflessi fulminei.

Oltre all’intricata gestione dell’inventario che richiede una certa dimestichezza anche solo per predisporre l’equipaggiamento prima di scendere in pista, Gray Zone Warfare implementa anche un complesso sistema di personalizzazione delle armi. Nel breve trailer d’annuncio non si è visto nulla, ma gli sviluppatori promettono centinaia di accessori che possono essere liberamente utilizzati per comporre le armi a proprio piacimento e alterarne in maniera sensibile il funzionamento. In sostanza, si tratta di un sistema profondissimo che, se dovesse mantenere le promesse, potrebbe garantire un livello di personalizzazione senza eguali. Altrettanto complesso sembra essere tutta la gestione della salute del protagonista, dal momento che bisogna dimenticare la solita barra della vita o una meccanica di rigenerazione automatica degli HP fuori dagli scontri a fuoco. In Gray Zone Warfare, gli sviluppatori proveranno a simulare il corpo umano, facendo sì che i proiettili e le esplosioni abbiano effetti diversi in base alla zona colpita, sempre che non vi mandino direttamente all’altro mondo. Questo implica che non sia sufficiente ricorrere ad un generico medikit per ritornare in forze, ma che siano necessari strumenti specifici che possano sistemare il tipo di ferita che abbiamo subito.

È ancora troppo presto per parlare di comparto tecnico, ma le poche sequenze mostrate nel trailer sfoggiano una grafica notevole, complice forse l'utilizzo dell'Unreal Engine 5. Viste le ultime esperienza col motore di Epic Games, però, bisognerà attendere di provare il gioco con mano per valutare le effettive potenzialità del gioco da questo punto di vista.

In chiusura, sembra che Gray Zone Warfare non voglia imporsi come nuovo fenomeno, poiché è improbabile che un prodotto con meccaniche di questo tipo possa conquistare il grande pubblico. L’obiettivo di Madfinger Games è piuttosto quello di accalappiare l’attenzione di quella nicchia di appassionati che ormai da tempo gioca esclusivamente ad Escape From Tarkov e potrebbe cogliere l’occasione per provare qualcosa di nuovo.