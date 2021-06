Greak Memories of Azur: Team17 fissa l'uscita del GDR su PC, Switch, PS5 e Xbox Series X/S

Gli sviluppatori di Navegante Entertainment e gli editori di Team17 annunciano la data di lancio ufficiale di Greak Memories of Azur con una galleria immagini che riprende gli scenari, gli eroi e le creature da affrontare in questo ambizioso GDR metroidvania per PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.

L'avventura singleplayer di Memories of Azur vedrà i giocatori assumere il controllo in contemporanea dei tre personaggi Greak, Adara e Raydel, tre fratelli che mettono le proprie abilità uniche al servizio degli abitanti del loro villaggio per evitare che quest'ultimo venga distrutto da un'imminente invasione di mostri.

Per fronteggiare i mortali Urlag, il terzetto di giovani eroi dovrà esplorare ambientazioni sempre più ostili e fuggire da Azur per acquisire l'esperienza necessaria ad arginare l'avanzata nemica. Ciascun personaggio vanterà abilità uniche: Greak farà dell'agilità la sua arma più affilata, Adara punterà sui suoi poteri di magia arcana e Raydel sfrutterà in battaglia la sua forza fisica.

Tutte le animazioni degli eroi e dei nemici sono state disegnate a mano, e con esse anche i fondali della mappa, l'interfaccia e tutti gli elementi grafici e artistici a corredo dell'esperienza visiva. Nel titolo troveranno spazio anche diversi enigmi da risolvere sfruttando le capacità uniche dei tre fratelli. Il lancio di Greak Memories of Azur è previsto per il 17 agosto 2021 su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.