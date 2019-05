Great Rune è il nome del nuovo gioco di From Software e George R.R. Martin?

George R.R. Martin ha pubblicato un post sul suo blog nelle scorse ore dove conferma di aver collaborato allo sviluppo di un videogioco con uno studio giapponese, un leak di 4Chan ripreso da VG247.com sembra ora svelare ulteriori dettagli...

Il gioco in questione è conosciuto al momento con il nome in codice Project Rune mentre secondo Gematsu il codice nome è attualmente "GR", acronimo che potrebbe stare per Great Rune, probabile titolo ufficiale secondo VG247.

Il gioco in questione sarebbe un ARPG Dark Fantasy ad ambientazione norrena con giganti di ghiaccio e altre creature simili a quelle viste in God of War di Sony Santa Monica. L'autore del leak di 4Chan (fonte non sempre affidabile) parla di un progetto sviluppato con l'Unreal Engine 4 e non con la tecnologia proprietaria di FromSoftware, la compagnia giapponese considera inoltre Project Rune "il successore spirituale di Dark Souls".

Project Rune/Great Rune sarà annunciato all'E3 con una sequenza cinematica (niente gameplay) mostrata durante la conferenza Microsoft, tuttavia il gioco sarà multipiattaforma, pubblicato da Bandai Namco.