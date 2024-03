Greedfall 2: dalle novità di gameplay ai contenuti Early Access, le ultime da Spiders

Di ritorno dal Nacon Connect 2024 con il nuovo video di Greedfall 2, gli studi Spiders hanno pubblicato un video approfondimento che snocciola tutta una serie di dettagli inediti sui contenuti da fruire nel corso della fase in Access Anticipato e sulle sorprese che dovremo attenderci nel gameplay.

Ad accompagnarci in questo 'viaggio esplorativo' tra i segreti del sequel di Greedfall ci sono Jehanne Rousseau e Reda Isber, rispettivamente Direttrice e Produttrice degli studi Spiders. Le due esponenti del team di sviluppo parigino che ha dato forma, tra gli altri, a Steelrising e Bound by Flame, approfondiscono i temi trattati nell'ultimo trailer di Greedfall 2 per discutere del grande entusiasmo della software per questo progetto.

"Greedfall 2 sarà un gioco molto più ambizioso del capitolo originario", spiegano Rousseau e Isber prima di sottolineare l'importanza della fase Early Access come "scelta logica da prendere per capire, con i feedback dei fan, se la strada che stiamo prendendo è quella giusta. Anche perché rispetto al primo Greedfall ci saranno tante novità, come le modifiche che interesseranno il sistema di combattimento e le maggiori possibilità di controllo sulle azioni compiute dai compagni di squadra".

La produttrice e la direttrice di Greedfall 2 confermano quindi che nel corso dell'avventura ruolistica avremo l'opportunità di controllare direttamente tutti i compagni di squadra, un approccio che dovrebbe garantire una più ampia libertà di scelta nelle tecniche di combattimento da attuare in battaglia e delle strategie legate all'esplorazione degli scenari.

Sempre a detta di Rousseau e Isber, sin dalla partenza dell'Early Access i giocatori potranno accedere a un'ampia zona iniziale, per poi avere la possibilità di esplorare ulteriori aree col passare dei mesi attraverso degli aggiornamenti gratuiti che porteranno in dote tanti contenuti inediti. La partenza della fase in Accesso Anticipato di Greedfall 2 è prevista per l'estate del 2024, presumibilmente solo su PC nonostante il titolo sia destinato ad arrivare in forma completa anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.