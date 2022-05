Greedfall 2, Spiders ambiziosa: 'Vogliamo creare gli RPG che BioWare non fa più'

A sorpresa durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari, NACON ha annunciato Greedfall 2 The Dying World, previsto nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, cronologicamente ambientato prima dei fatti raccontati nel primo episodio della serie.

Dietro lo sviluppo del progetto ci sarà ancora una volta Spiders, che dimostra di avere grandi ambizioni con Greedfall 2. Come spiegato da Jehanne Rousseau, CEO dello studio parigino, l'obiettivo della sua compagnia è di diventare un nuovo punto di riferimento dei giochi di ruolo vecchia scuola, sul modello delle opere realizzate da BioWare in passato ma che oggi non sviluppa più, o quantomeno non con quella filosofia dell'epoca che ha caratterizzato produzioni di culto come Star Wars: Knights of the Old Republic ed i primissimi Mass Effect e Dragon Age. Tutti giochi, tra l'altro, citati come fonte d'ispirazione per Spiders.

"Siamo tutti fan di questo tipo di giochi, forse il motivo per cui Spiders realizza RPG in stile BioWare è in parte dovuto alla nostra frustrazione di non poter più giocare a questo tipo di titoli. E poiché BioWare ci ha molto influenzato volevamo davvero essere capaci di sviluppare questi giochi", spiega Rousseau. Parole che trovano conferma nello stile delle passate produzioni targate Spiders, con Mars War Logs ispirato a Mass Effect ed il primo Greedfall sviluppato tenendo a mente Dragon Age.

La CEO conferma che Greedfall 2 offrirà ai giocatori sette diversi personaggi giocabili nel party, aggiungendo che l'idea alla base di questo seguito è "dare ai giocatori che amano le opere BioWare come Dragon Age la possibilità di viaggiare in un altro mondo con un'ambientazione diversa".

Nonostante i paragoni con BioWare e la grande stima rivolta verso l'azienda canadese, Rousseau precisa che "non voglio dire le solite cose in stile 'vogliamo diventare il miglior studio di RPG e bla, bla, bla', Ciò non può essere vero perché esistono studi molto più grandi. Ma noi possiamo offrire all'utenza avventure straordinarie e condividere con loro l'amore per questi giochi e storie, ed è questo il mio obiettivo".

La nostra recensione di Greedfall ha dimostrato come il primo capitolo avesse effettivamente spunti interessanti, ma dimostrando anche vari margini di miglioramento. Che Greedfall 2 riesca davvero a compiere il grande passo in avanti ed avvicinarsi ai classici di BioWare? Lo scopriremo nel 2024.