Greedfall 2 The Dying World: mostri e magia nel trailer del Nacon Connect 2024

Ad aprire le danze al Nacon Connect 2024 è stato Greedfall 2 The Dying World, il nuovo gioco di ruolo in sviluppo presso il team Spider. In occasione dell'evento organizzato dal publisher, infatti, il titolo in questione è tornato a mostrarsi con un breve filmato in computer grafica.

Intitolato The Uprooting Trailer, il video in questione ci permette di osservare il setting del nuovo progetto del team francese, che come ben saprete fungerà da prequel del primo GreedFall. Nel corso del trailer possiamo vedere in azione la protagonista, una nativa di Teer Farade che proverà a vendicarsi di tutte le brutalità subite dal suo popolo grazie all'ausilio dei suoi poteri. Nelle fasi finali del filmato possiamo anche vedere che da una pila di cadaveri fuoriesce una gargantuesca creatura, probabilmente uno dei boss che affronteremo nel corso dell'avventura.

In attesa di poterne sapere di più sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata all'estate 2024, periodo nel quale il gioco verrà pubblicato in Accesso Anticipato, probabilmente solo su PC. Non è quindi da escludere che le versioni console arriveranno in un secondo momento.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Spiders vorrebbe che GreedFall 2 fosse un RPG in stile BioWare.