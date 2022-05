Greedfall 2 The Dying World: Nacon svela il nuovo GDR, uscirà nel 2024 su PC e console

In sede di presentazione degli ultimi risultati finanziari di NACON, i rappresentanti del publisher francese hanno svelato ufficialmente il progetto di Greedfall 2 The Dying World.

Il canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori di The Dying World precederà di tre anni le avventure di De Sardet e ci farà indossare i panni di un nativo di Teer Fradee, sradicato con la forza dalla sua isola e deportato nel continente di Gacane per colonizzare questa terra ostile devastata dalla guerra e segnata dalla peste di Malichor.

Sul fronte strettamente ludico, Greedfall 2 rimarrà nel solco ruolistico tracciato dal capitolo precedente ma proporrà delle meccaniche di gameplay maggiormente stratificate, a cominciare dal sistema di combattimento che, a detta di NACON, sarà decisamente più tattico. Quanto al resto, assisteremo nuovamente a intrighi di palazzo, fragili alleanze da rinsaldare con l'astuzia e la diplomazia, missioni di esplorazione e amicizie da rinsaldare con PNG e compagni di battaglia.

Il lancio di Greedfall 2 The Dying World è previsto nel 2024 su PC e console: in attesa di scoprire se il titolo approderà in crossgen su PS4 e Xbox One o se, al contrario, arriverà solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia delle prime immagini di The Dying World pubblicate da Nacon e, per un veloce ripasso dell'IP, della nostra recensione di Greedfall.