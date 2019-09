GreedFall: accoglienza tiepida nelle prime recensioni

GreedFall, il nuovo gioco degli autori di The Technomancer, esce oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le prime recensioni parlano di un titolo discreto ma non eccezionale, come evidenziato anche nella nostra recensione.

Su Metacritic il gioco ha una media pari a 75/100 per la versione PlayStation 4 e 77/100 per la versione PC mentre non ci sono ancora sufficienti pareri per l'edizione Xbox One. Tra i primi voti troviamo quelli di GameWatcher (80/100), GameSpew (80/100), PC Invasion (70/100), WCCFTech (75/100), Windows Central (80/100), Hobby Consolas (84/100), GamePro Germania (80/100), ScreenRant (70/100), TheSixthAxis (70/100) e PushSquare (70/100).

GreedFall viene lodato per l'ambientazione e per la trama, nonchè per alcune idee particolarmente originali legate al gameplay, tuttavia il progetto mostra una certa difficoltà nell'esprimere pienamente il suo potenziale, anche a causa di un budget che per ovvi motivi non può competere con quello dei grandi colossi del mercato.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di GreedFall, che sentenzia: "L’ultimo gioco di Spiders riesce a sollevarsi dalla terribile mediocrità che avviluppava The Techomancer, ma lo fa con uno sforzo che sebbene encomiabile non è ancora abbastanza vigoroso."