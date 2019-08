GreedFall: approfondiamo il gameplay nella nostra Video Anteprima

Tra i tanti titoli che abbiamo avuto di visionare alla Gamescom 2019, figura anche Greedfall, il nuovo e interessante progetto di Spiders, team già responsabile di Bound by Flame, Mars: War Logs e The Technomancer.

Si tratta di un action GDR ambientato su un'isola sperduta ricca di magia, segreti e creature fantastiche, che fa della libertà di scelta il suo principale cavallo di battaglia. Alla fiera tedesca il titolo si è presentato con una demo giocabile di circa un'ora che ci ha lasciato impressioni piuttosto positive.

La narrazione di Greedall, che affronterà temi come l'annientamento delle popolazioni autoctone e lo sfruttamento nocivo dell'ambiente, sembra essere profonda e sfaccettata, oltre che valorizzata da un sistema di dialoghi molto sviluppato, che permetterà ai giocatori di agire nel modo che più preferiscono, ad esempio usando la diplomazia, la persuasione o la forza. Alcuni compagni di squadra, inoltre, forniranno l'accesso ad ulteriori opzioni di dialogo. Buone impressioni anche sul sistema di combattimento action, basato su schivate, mosse in successione e abilità attive. Ne saprete molto di più al riguardo guardando la Video Anteprima che abbiamo confezionato per voi e allegato in cima a questa notizia. Se ancora non vi basta, abbiamo anche l'anteprima di Greedfall curata dal nostro Daniele D'Orefice, che ha testato il gioco alla Gamescom 2019.