GreedFall arriva su PS5 e Xbox Series X/S con la Gold Edition

Spiders Studio e Focus Home Interactive hanno annunciato che GreedFall arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con un nuova edizione denominata Gold Edition e disponibile dal 30 giugno in tutti i negozi.

Questa riedizione presenta il supporto per la risoluzione 4K nativa, caricamenti più veloci e in genere prestazioni migliorate sulle console di attuale generazione. Ma c'è di più perchè il pacchetto include anche la nuova espansione The De Vespe Conspiracy, ambientata nelle terra inesplorate di Teer Fradee.

The De Vespe Conspiracy espande l'amato mondo e la storia di GreedFall, invitandoti a mettere piede in una regione precedentemente sconosciuta di Teer Fradee e ad affrontare un nuovo intrigo. Naviga in una rete di bugie, manipolazioni e segreti, mentre sveli una nefasta cospirazione che minaccia l'equilibrio del potere. Esplora una regione inesplorata dell'isola, combatti strane nuove bestie, aggiorna il tuo equipaggiamento e affronta una nuova fazione nemica malvagia.

L'espansione sarà disponibile anche su PC, PS4 e Xbox One, GreedFall farà il suo debutto su PS5 e Xbox Series X/S il 30 giugno in una versione fisica che include anche un doppio poster, tre litografie e un set di adesivi. Una bella occasione per (ri)scoprire uno dei videogiochi della lineup Focus Home Interactive.