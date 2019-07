GreedFall avrà il supporto al 4K e all'HDR fin dal lancio

Uno dei progetti più attesi a breve termine è sicuramente il nuovo titolo di Spiders, il GDR Greedfall che uscirà il 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Da oggi c'è un motivo in più per attenderlo, soprattutto per i possessori di PS4 Pro.

Sulla console potenziata di Sony infatti, il gioco sarà dotato di supporto al 4K e all'HDR fin dal day one, per la gioia di tutti coloro che lo aspettano. Ovviamente GreedFall avrà una grafica migliore su PS4 Pro dunque, ma anche i possessori della PlayStation 4 "liscia" possono stare tranquill, visto che sarà disponibile anche l'opzione HDR-Only, che dovrebbe in ogni caso migliorare la resa visiva del gioco anche sulla console meno performante.

Come detto non manca molto all'uscita del videogame, visto che al 10 settembre manca poco più di un mese, e domani saranno anche aperti i pre-order dell'attesissimo GDR. Per approfondire sul titolo di Spiders prodotto da Focus Home Interactive, potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra anteprima di GreedFall.

Nei giorni scorsi infine è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale di GreedFall, che ci ha fatto dare un'ulteriore sguardo al gioco, rivelandone poi anche la data d'uscita. Che ve ne pare? Cosa vi attendete da GreedFall?