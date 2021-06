GreedFall: l'espansione della Gold Edition e l'update nextgen si lanciano in video

Come preannunciato dagli studi Spiders, a partire da oggi 30 giugno è possibile acquistare la Gold Edition di GreedFall e scaricare l'aggiornamento grafico per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S dell'avventura ruolistica.

La software house parigina parte dal piatto forte della Gold Edition di GreedFall, ovvero dall'espansione The De Vespe Conspiracy che conduce gli appassionati verso la nuova regione di Teer Fradee nota come "The Flaming Blood": nel DLC, gli utenti devono venire a capo dell'enigma rappresentato da una cospirazione strisciante che minaccia di stravolgere gli equilibri di potere della regione.

Di analoga importanza è poi l'update nextgen di GreedFall che consente all'utenza delle ultime console Sony e Microsoft di esplorare l'universo ruolistico dell'avventura con migliorie grafiche e prestazionali che passano per un aumento a 60fps del framerate e "fino ai 4K" della risoluzione dinamica. La patch che ottimizza il gioco su console di ultima generazione è gratis per chi possiede già il gioco e per chi ne fruisce su Xbox Game Pass, ma non per PS Plus.

Prima di lasciarvi al video di lancio dell'update nextgen e della Gold Edition (con annessa espansione), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di GreedFall.