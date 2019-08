GreedFall: esplorazione, combattimenti e progressione GDR nel nuovo video gameplay

Con il nuovo filmato di gioco di GreedFall confezionato dagli studi Spiders, la casa di sviluppo francese ci invita a esplorare l'isola di Teer Fradee per dipingere il quadro grafico, ludico e narrativo di questo action ruolistico che ambisce, a detta dei suoi stessi autori, a "riempire il vuoto" di BioWare.

Partendo dalle solide basi rappresentate da progetti come The Technomancer, Mars War Logs e Bound By Flame, gli sviluppatori transalpini promettono di fare la felicità di tutti i cultori di GDR "alla Dragon Age" grazie a un approccio molto simile a quello adottato da BioWare per plasmare i suoi capolavori ruolistici del passato.

Il mondo fantasy di GreedFall che esploreremo sul tema della colonizzazione delle Americhe del 17° secolo, a voler dar retta ai ragazzi degli studi Spiders, vanterà un ampio ventaglio di abilità da sbloccare, un sistema di combattimento imperniato sulla personalizzazione di poteri ed equipaggiamenti, una trama dinamica con diversi bivi narrativi da sviscerare per raggiungerne i finali multipli e un vasto mondo aperto che attende solo di essere esplorato.

L'uscita di GreedFall è attesa per il 10 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se desiderate approfondire la conoscenza di questo titolo prima della sua commercializzazione su PC e console, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sul nuovo GDR di Spiders GreedFall.