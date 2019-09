GreedFall: fame, carestia e avidità nel trailer di lancio italiano

Spider Studio e Focus Home Interactive hanno pubblicato oggi il trailer di lancio (sottotitolato in italiano) di GreedFall, nuovo progetto degli autori di The Technomancer, in arrivo la prossima settimana.

"All'orizzonte si intravede La misteriosa e magica isola di Teer Fradee, un faro di speranza per la tua patria flagellata da malattie. Rapporti complicati si intrecciano tra le molte fazioni dell'isola, sia tra i coloni che tra i nativi, mentre, nei panni di un diplomatico, giungi in cerca di cure.

La libertà e il potere di scelta sono entrambi alla base di GreedFall. Modella la tua storia dalla creazione del personaggio fino alla conclusione, scolpendo il tuo percorso attraverso decisioni impattanti e le tue scelte in talenti, abilità e attributi. Scegli quali compagni portare nel tuo viaggio, considerando attentamente i loro talenti e le loro lealtà, mentre costruisci attrezzature per apparire e giocare come desideri. Fai amicizia, tradisci e fai le scelte più difficili mentre modelli il tuo destino e quello dell'isola."

GreedFall sarà disponibile in formato fisico e digitale dal 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e Pc Windows, recentemente gli sviluppatori hanno confermato il pieno supporto per 4K e HDR sin dal lancio, senza bisogno di scaricare patch o aggiornamenti per abilitare queste opzioni grafiche.