GreedFall: le fonti di ispirazione dell'RPG di Spiders nel filmato "Terra Incognita"

Gli sviluppatori della software house francese Spiders Entertainment, già autori di The Technomancer e di Bound by Flame, hanno mostrato un nuovo filmato dedicato a GreedFall, il nuovo intrigante action-RPG della compagnia in dirittura d'arrivo su PC e console a settembre.

Si tratta del primo episodio di una webseries lanciata dallo studio, con cui si intende promuovere il titolo e soprattutto permettere agli utenti interessati di approfondirne maggiormente il processo di sviluppo. In questo filmato di introduzione, che trovate in cima alla notizia sottotitolato in italiano, si discute ad esempio di come l'immaginario e lo stile estetico del 17esimo secolo compaiano tra le principali fonti di ispirazione del gioco ruolistico.

GreedFall ci porterà a visitare l'isola di Teer Fradee e, proprio come ci si potrebbe aspettare da un titolo sviluppato da Spiders, disporremo di una vasta libertà di scelta e approcci nel corso di questa nuova avventura: potremo stringere amicizie, rompere alleanze e generare conflitti, tutto a seconda della nostra filosofia di gioco.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che GreedFall sarà lanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 10 settembre 2019. Se foste interessati ad approfondire ulteriormente il nuovo GDR di Spiders Interactive e Focus Home Interactive, vi rimandiamo alla nostra esaustiva Anteprima di GreedFall.