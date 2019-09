GreedFall non sarà protetto con Denuvo, nessun piano per DLC e supporto Mod

GreedFall arriva domani su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per l'occasione Focus Home Interactive e Spiders hanno svelato nuovi dettagli legati al supporto post lancio e alla mancata presenza di Denuvo su PC.

Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco non sarà protetto con Denuvo su PC, indubbiamente una bella notizia considerando i tanti grattacapi generati da questo DRM anche su configurazioni particolarmente performanti. Lo studio ha inoltre dichiarato di non avere piani per supportare il gioco con DLC ed espansioni, questo vuol dire che la versione in vendita da domani rappresenterà di fatto l'esperienza completa e definitiva di GreedFall.

Purtroppo sarà assente il supporto per le mod, non è stata fornita una motivazione ma probabilmente la volontà è quella di impiegare risorse in un nuovo progetto anzichè spendere denaro e tempo per aggiungere nuove feature, ricordiamo infatti che Spiders è un team piuttosto piccolo e Focus Home Interactive un publisher di medie dimensioni con risorse non paragonabili a quelle di altre grandi aziende del settore.

Confermato invece il supporto 4K e HDR sin dal lancio su PC, PlayStation 4/Xbox One S (solo HDR), PlayStation 4 PRO e Xbox One X, a testimonianza della volontà di offrire un gioco completo da ogni punto di vista, anche sotto il profilo tecnico.