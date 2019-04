Greedfall: il nuovo Action RPG di Spiders protagonista della nostra Video Anteprima

Nei giorni scorsi siamo volati a Parigi per presenziare all'evento What's Next di Focus Home Interactive, dove erano presenti un gran numero di titoli del publisher. Fra questi c'era anche Greedfall, un action RPG dagli autori di Technomancer in uscita entro la fine di quest'anno. Durante la presentazione abbiamo assistito all'inizio dell'avventura, scoprendo tanti dettagli sull'ambizioso progetto.

Il titolo sviluppato da Spiders mira a diventare un action-RPG a tutto campo, al tempo stesso vasto, profondo e ben caratterizzato. La sostanza sembra essere davvero tanta, anche se al momento non possiamo confermare il valore sulla longevità comunicatoci dagli sviluppatori, che si assesta tra le 35 e le 60 ore. Il sistema di combattimento non ci è parso molto brillante in termini di mobilità, ma appare profondo e articolato. Se accoppiato con un livello di difficoltà equo e ben bilanciato, potrebbe riservare molte sorprese.

I ragazzi di Spiders si sono inoltre impegnati moltissimo anche sul versante artistico. Il colpo d'occhio offerto dagli scenari è di tutto rispetto, esattamente come l'accompagnamento sonoro. Non si può dire lo stesso del comparto tecnico, che mostra il fianco ad alcune criticità. Gli sviluppatori, in ogni caso, hanno ancora diverso tempo a disposizione per lavorarci e migliorare la situazione. Nel frattempo, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia. Se volete saperne ancora di più, allora vi consigliamo di leggere l'anteprima di Greedfall a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.