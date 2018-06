GreedFall: il nuovo action-RPG di Spiders è stato rimandato al 2019; ecco il trailer E3

Nella giornata di oggi, Spiders Games, software house nota per giochi di ruolo come The Technomancer e Bound by Flame, ha annunciato di aver rimandato al 2019 GreedFall, titolo in arrivo su PC, PS4 e Xbox One inizialmente previsto entro l'anno corrente.

In compenso, la software house ha da poco pubblicato un nuovo trailer del gioco, mostrato in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles. Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, non include scene di gameplay, ma si limita a mostrare alcune sequenze cinematiche utili per poter dare uno sguardo all'ambientazione e ai personaggi.

GreedFall sarà ambientato nel diciassettesimo secolo e presenterà scenari dai colori caldi e sfumature scure. Il giocatore vestirà i panni di un naufrago sbarcato su una misteriosa isola colma di segreti e apparentemente protetta dagli spiriti. Il titolo è da oggi atteso su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019.