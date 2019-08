Greedfall: il nuovo trailer ci offre una panoramica completa sul gameplay

Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo trailer dedicato Greedfall, nuovo action-RPG sviluppato da Spiders, la software house francese già nota per aver portato Bound by Flame e The Technomancer.

Il filmato, che come di consueto potete visionare in cima alla notizia, ci offre una completa panoramica su tutte le caratteristiche di cui si comporrà il gameplay di Greedfall. Possiamo dunque dare uno sguardo al combattimento melee e a distanza, alle abilità speciali di ogni singola classe selezionabile, ai personaggi che potremo liberamente editare all'inizio dell'avventura, alla pausa tattica, alle armi ed equipaggiamenti, e molto altro ancora, per quello che sembra essere un titolo ruolistico in grado di appagare gli appassionati del genere.

Ispirato agli stilemi tipici del 17esimo secolo, Greedfall ci porterà a visitare l'isola fittizia di Teer Fradee e concederà ai giocatori vasta libertà di scelta e approcci nel corso dell'avventura: potremo stringere amicizie, rompere alleanze e generare conflitti, tutto a seconda della nostra filosofia di gioco.

Lasciandovi alla visione dell'overview trailer, vi ricordiamo che Greedfall sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 10 settembre 2019. Gli sviluppatori di Spiders, proprio di recente acquisiti da Bigben Interactive, hanno confermato che il titolo supporterà sin dal lancio l'HDR e la risoluzione 4K. Per ulteriori approfondimenti sul titolo vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Greedfall.