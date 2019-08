GreedFall: gli studi Spiders discutono di longevità, novità di gameplay e finali multipli

Dopo aver affermato di riempire il vuoto lasciato da BioWare con GreedFall, i vertici degli Spiders Studios tornano a parlare del loro prossimo gioco di ruolo svelandone la longevità teorica, le principali novità di gameplay rispetto ai precedenti lavori della compagnia e la presenza dei finali multipli.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori di Escapist Magazine, l'amministratore delegato degli studi Spiders Jehanno Rousseau è tornato al paragone con le epopee ruolistiche di BioWare rivelando che GreedFall vanterà una longevità simile a quella dei capitoli maggiori della serie action-RPG di Dragon Age: "Dai test che abbiamo condotto, siamo riusciti ad arrivare ai titoli di coda della campagna principale giocando all'incirca per 40 ore, senza però completare tutte le missioni secondarie. Penso che molto dipenda da quanto tempo si investe nel sistema di crafting, nell'esplorazione del mondo di gioco e nelle attività secondarie, che sono davvero molte. Se vorrete occuparvi solo delle missioni principali, forse vi occorreranno 30 ore per giungere alla fine".

Per quanto riguarda le novità di gameplay, il CEO degli studi Spiders afferma che gli elementi di originalità che ritroveremo nel sistema di combattimento e nella progressione ruolistica contribuiranno ad arricchire l'esperienza narrativa e la stessa trama del gioco: "Voglio davvero che i giocatori facciano delle scelte naturali e convincenti per il proprio personaggio. Il nostro è davvero un gioco di ruolo, con ampia libertà d'azione e di movimento che si rifletterà nei finali multipli. Alcuni di questi finali, ad esempio, possono mostrare un percorso giudicato come 'cattivo' da alcune persone o 'buono' da altre, e io sono d'accordo. Vogliamo che questi finali multipli non siano solo il frutto delle scelte imposte dal sistema morale del gioco".

La commercializzazione del GDR fantasy GreedFall è prevista per il 10 settembre su PC, PS4 e Xbox One.