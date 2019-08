GreedFall torna a mostrarsi in trailer: protagonisti personaggi, gameplay e ambientazioni!

GreedFall, nuovo progetto degli sviluppatori di team Spiders, torna a presentarsi al pubblico in occasione dell'Inside Xbox organizzato da Microsoft per la Gamescom 2019.

L'action-RPG sviluppato dagli autori di The Technomancer è infatti protagonista assoluto di un lungo e corposo trailer, che approfondisce diversi aspetti legati alla produzione. In particolare, la nuova world première offre al pubblico un'interessante occasione per dare uno sguardo ad alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso delle nostre avventure in GreedFall, oltre che alle meccaniche di gameplay e alle ambientazioni che caratterizzeranno GreedFall. Il nuovo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, conferma inoltre la data di lancio dell'action-RPG, fissata per il prossimo 10 settembre 2019.

Per maggiori informazioni sulla nuova produzione del team Spiders, vi segnaliamo che gli sviluppatori hanno recentemente condiviso ulteriori dettagli su gameplay e sulla presenza di finali multipli nel gioco. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di GreedFall, a firma del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.