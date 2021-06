GreedFall: niente upgrade PS5 per la versione PS Plus, confermato invece su Xbox Game Pass

Soltanto pochi giorni fa, gli sviluppatori di Spiders hanno annunciato l'arrivo delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di GreedFall. La software house ha ora fornito qualche precisazione in merito alla versione PlayStation Plus del GDR distribuita gratuitamente nella Instant Game Collection a dicembre dello scorso anno.

Come riferito da Spiders tramite i propri canali social, chi ha riscattato GreedFall su PlayStation 4 tramite il PS Plus non potrà accedere gratuitamente all'edizione PS5, che dovrà quindi essere acquistata separatamente in caso siate interessati alle migliorie tecniche previste nell'edizione next-gen del ruolistico. Si tratta di una situazione analoga a quella di Final Fantasy VII Intergrade, con Square-Enix che non permette a chi ha scaricato l'originale Final Fantasy VII Remake tramite PS Plus di mettere in download gratuito la versione arricchita del JRPG per PS5.

Al contrario, chi ha invece scaricato GreedFall sulla propria Xbox One grazie al Game Pass di Microsoft potrà liberamente giocare la versione Xbox Series X|S a partire da domani, quando l'upgrade next-gen del gioco verrà ufficialmente lanciato. Finché sarete abbonati al servizio di gaming on demand, e sino a quando il titolo rimarrà all'interno del catalogo, non avrete dunque limitazioni di alcun tipo.

Ricordiamo che da domani GreedFall sarà disponibile anche nella Gold Edition pensata per PS5 e Xbox Series X|S. Oltre a presentare il supporto per la risoluzione 4K nativa, caricamenti più veloci e altre migliorie tecniche, questa versione del gioco includerà anche la nuova espansione The De Vespe Conspiracy.