GreedFall: video recensione e gameplay del GDR degli autori di The Technomancer

Gli autori degli studi Spiders (noti per Mars War Logs e The Technomancer) lanciano ufficialmente GreedFall, un action GDR dalla forte componente narrativa caratterizzato da una storia intrigante e da meccaniche di gameplay interessanti.

Come ci spiega il buon Daniele D'Orefice nella nostra recensione di Greedfall, l'ultima fatica degli sviluppatori francese non sembra essere in grado di esprimere pienamente il suo potenziale, nonostante le ottime premesse rappresentate dall'originale ambientazione e dalla ricca progressione ruolistica di equipaggiamenti e abilità.

A dispetto di un setting narrativo caratterizzato da dialoghi e quest secondarie ispirate e dell'esperienza maturata negli anni dagli autori del team Spiders con questo genere di esperienze ruolistiche a mondo aperto, all'atto pratico l'esplorazione della misteriosa isola di Teer Fradee non riesce a rispondere alla richiesta di novità che accompagna da sempre le loro (forse troppo) ambiziose opere. E questo, senza considerare la promessa un po' azzardata di colmare il vuoto di BioWare.

Per ogni approfondimento ulteriore vi consigliamo di leggere la nostra recensione di GreedFall e ammirare la video recensione che campeggia a inizio articolo, non prima però di ricordarvi che l'ultimo action GDR degli studi Spiders è disponibile da oggi, 10 settembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.