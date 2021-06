Green Game Jam: Ubisoft, Sony e altri incoraggiano i giocatori ad agire per la natura

L’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite, Playing for the Planet Alliance, lancia oggi il Green Game Jam annuale, radunando i più grandi nomi dei videogiochi tra PC, mobile e console, per educare e incoraggiare milioni di giocatori ad agire per la natura.

Più di 25 studi attorno al mondo, compresi Ubisoft, Mojang, Niantic, Sony Interactive Entertainment e Ustwo Games, collaboreranno e si impegneranno nell’implementare attivazioni green dentro e fuori dai giochi, come nuove modalità, mappe, eventi a tema, linee narrative e messaggistica. Con un tema incentrato sulla preservazione e il ripristino delle foreste e degli oceani, le presentazioni del Jam di quest’anno comprenderanno:

Per la prima volta nella modalità Adventure di Pac-Man (Bandai Namco) verrà introdotta una nuova linea narrativa incentrata sul tema della riforestazione;

Ustwo Games creerà nuovi contenuti in Monument Valley 2 , che permetteranno ai giocatori di avvicinarsi alla vita degli alberi e che saranno sbloccati tramite il loro supporto a iniziative di conservazione di foreste;

Gli Studi PlayStation Media Molecule hanno ospitato un evento a tema ambientale in Dreams , dove i creator da tutto il mondo hanno partecipato con creazioni uniche;

Cinque studi Ubisoft che lavorano su mobile, PC e console, creeranno ciascuno nuovi contenuti per uno dei loro giochi integrando i temi di quest'anno in modo divertente e coinvolgente per i giocatori. Gli studi partecipanti sono Ubisoft Annecy, Ubisoft Barcellona Mobile, Ubisoft Mainz, Ubisoft Future Games di Londra e Ubisoft Parigi.

Dal punto di vista del giocatore, sono state predisposte due raccolte fondi per chiedere impegno alla comunità dei gamer. Play4Forests è incentrata alla preservazione e al ripristino delle foreste in aree come l’Amazzonia, il Bacino del Congo e il Sud-est asiatico, mentre Glowing, Glowing Gone è una campagna volta alla protezione delle barriere coralline, riparo per un quarto della vita marina, attraverso azioni mirate al clima e agli oceani. I partecipanti coinvolgeranno le loro comunità nell’applicarsi attivamente in queste campagne e la petizione verrà presentata ai leader del mondo ai prossimi Summit delle Nazioni Unite compreso il COP26, summit sul Clima di quest’anno.

Il Green Game Jam viene lanciato oggi, in linea con il World Environment Day del 5 giugno, e i vincitori saranno annunciati il 25 giugno del 2021. Le attivazioni saranno giudicate in cinque categorie che includono un premio “Scelta dei giocatori”: per la prima volta quest’anno, dal 16 giugno 2021 le comunità di giocatori saranno in grado di votare la loro attivazione preferita.

"Sin da quando è stata istituita la Playing for the Planet Alliance nel 2019, abbiamo assistito al potere dell’industria dei videogiochi quando si tratta di rimboccarsi le maniche e collaborare come unica forza creativa, indipendentemente da quali concorrenti siano seduti attorno al tavolo", ha detto Sam Barratt, Chief of Youth, Education and Advocacy del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite, promosso dalla Playing for the Planet Alliance. "Il Green Game Jam 2021 ha quasi triplicato il numero degli studi partecipanti rispetto al pilota del primo anno e con PC e console ora coinvolti la scala delle attivazioni annuali è aumentata esponenzialmente. In aggiunta alla grande portata mondiale, i partecipanti di quest’anno stanno anche dando un esempio di come altre aree del settore privato possano unirsi attorno a un progetto condiviso e lanciare la più grande sfida per l’ambiente dei nostri tempi".

Ispirata dal Green Game Jam, membro del Playing for the Planet Alliance e sussidiaria della Tencent Games, TiMi Studio Group, assieme al Tencent Institute of Games, ospita la Green Game Jam for Youth, dedicata agli studenti di tutto il mondo. L’iniziativa coinvolgerà oltre 300 università di China, Nord America e Sud-est asiatico e i vincitori saranno annunciati in ottobre.

Il secondo Annual Green Game Jam inizia oggi e i vincitori saranno presentati il 25 giugno, per tutte le informazioni visitate questo sito.