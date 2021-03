Green Hell: il survival sandbox arriva a giugno su PlayStation e Xbox

Gli sviluppatori di Creepy Jar approfittano della visibilità mediatica offertagli dagli organizzatori del Future Games Show per annunciare le versioni per console PlayStation e Xbox di Green Hell, il celebre survival sandbox già disponibile su PC.

In questa sua nuova iterazione, il titolo comprenderà tutti i contenuti dell'edizione originaria e, di conseguenza, si focalizzerà sulle attività da compiere per sopravvivere agli orrori che si celano nel fitto della foresta pluviale amazzonica.

In maniera del tutto simile agli altri esponenti del genere come The Forest, in Green Hell non bisogna soltanto procacciarsi il cibo o curare ferite e infezioni ma sarà anche possibile apprendere delle tecniche di sopravvivenza utili per costruire ripari, strutture e trappole di vario tipo. Il tutto, sullo sfondo di una storia che enfatizza l'aspetto psicologico della sopravvivenza in condizioni estreme e lo ripropone attraverso una serie di compiti da portare a termine per acquisire abilità sempre più avanzate.

Come svelato dagli ex membri di Techland nel corso del Future Games Show, la commercializzazione di Green Hell su console è prevista per il mese di giugno, tanto su PS4 quanto su Xbox One con versione retrocompatibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.