Green Hell VR: una giungla di pericoli in arrivo su Steam e Quest con il survival sandbox

A un anno di distanza dall'annuncio di Green Hell VR nella cornice mediatica dell'UploadVR, gli sviluppatori di Incuvo e Creepy Jar si preparano a lanciare su Steam e dispositivi Quest la versione in Realtà Virtuale dell'ormai celebre survival sandbox ambientato nella foresta amazzonica.

La riedizione VR di Green Hell, in maniera del tutto analoga alla versione originaria, si focalizzerà sulle sfide da completare per garantire la sopravvivenza del proprio alter-ego all'interno di una giungla piena di pericoli.

Una volta inforcato il proprio visore VR preferito, tutti gli appassionati del genere possono così trasformarsi nei perfetti "survivalisti" compiendo tutta una serie di azioni legate, ad esempio, alla costruzione dei ripari, delle strutture e delle trappole con cui cacciare le bestie feroci che popolano la giungla.

La storia di Green Hell enfatizza così l'aspetto psicologico della sopravvivenza e, grazie anche alla visuale in soggettiva, restituisce all'utente tutta una serie di emozioni e sensazioni nei compiti da terminare per acquisire abilità sempre più avanzate.

Il lancio della versione per Quest di Green Hell VR è previsto per il 7 aprile, mentre per l'edizione Steam la finestra di commercializzazione continua ad essere indicata per un generico "2022".